  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيطاليا تتبرع بمبلغ 6,8 مليون يورو لبرامج "الأونروا" الرئيسة وخدماتها

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تتبرع بمبلغ 6,8 مليون يورو لبرامج "الأونروا" الرئيسة وخدماتها


القدس المحتلة / سما /

قدمت الحكومة الإيطالية تبرعا بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، دعما لبرامج الوكالة الرئيسة وخدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وكانت نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إيمانويلا سي. ديل ري، أعلنت عن هذا الالتزام خلال المؤتمر الافتراضي غير العادي للتعهدات الذي عقد يوم 23 تموز 2020.

وقال القنصل العام الإيطالي في القدس جيوسيبي فيديلي إن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الإيطالي الثابت بدعم "الأونروا"، من أجل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملياتها.

وأضاف أن "الأونروا" تظل عامل استقرار حيوي في المنطقة التي ما تزال تعاني من أزمات قديمة وحديثة على حد سواء، مثلما تبين خلال الانفجار الكارثي الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت.

من جهته، قال رئيس علاقات المانحين بالأونروا مارك لاسواوي: "أود أن أعرب عن تقديري الخالص وامتناني لشعب وحكومة إيطاليا على هذا التبرع السخي الذي يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة بشكل كبير".

وأضاف لاسواوي أن "هذا التبرع المناسب وقتيا سيساعد الأونروا على مواصلة تقديم الخدمات الرئيسة للاجئي فلسطين في المنطقة، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

وتعد الحكومة الإيطالية مناصرا قويا للأونروا، وبلغت قيمة تبرعاتها عام 2019 أكثر من 13 مليون يورو لدعم خدمات الوكالة الحيوية لحوالي 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط.

#ايطاليا #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

غزة: وفاة مواطن اثر نوبة قلبية خلال شجار وآخر غرقًا في بركة زراعية

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية: إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

وفاة مواطنة من دورا جنوب الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"

معبر

مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الاربعاء عبر معبر رفح

موقع اسرائيلي: حماس ارتكبت خطأً فادحا في إطلاق البالونات.. والرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا!

بيبي

صحيفة اسرائيلية تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة وحدة أبنــاء الـزواري..!