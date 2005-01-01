الاحتلال يحتجز مزارعتين سبعينيتين لساعات على أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت

سلفيت /سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مزارعتين سبعينيتين خلف جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الزاوية، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت المزارعتين حمدة شقير (79 عاما) وجزيلة شقير (77 عاما) لساعات، قبل أن تفرج عنهما وتسمح لهما بالعودة إلى منزليهما في بلدة الزاوية، وذلك بعد متابعة الدوائر المختصة في محافظة سلفيت مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بناء على توجيهات المحافظ عبد الله كميل، عقب المناشدة التي أطلقتها عائلتيهما.

وأكد كميل وقوف محافظة سلفيت الدائم إلى جانب أبنائها ومزارعيها، وأن ممارسات الاحتلال ومحاولاته الدائمة لثني الأهالي عن الوصول إلى أراضيهم وعرقلة تنقلهم لن تجدي نفعا.