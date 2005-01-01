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محافظ الخليل يُسلم مستشفيي عالية ودورا أجهزة تنفس اصطناعي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يُسلم مستشفيي عالية ودورا أجهزة تنفس اصطناعي


الخليل / سما /

 سلّم محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الثلاثاء، مدير مستشفى عالية د. طارق البربراوي، ومدير مشفى دورا د. محمد ربعي، في دار المحافظة، 5 أجهزة تنفس اصطناعي، بتبرع من الجالية الفلسطينية في تركيا والامارات.

وعبّر المحافظ البكري عن شكره العميق للجالية الفلسطينية في الخارج التي لا تتوانى عن تقديم الدعم للمحافظة للخروج من جائحة "كورنا"، وخصوصاً أبناء الخليل المغتربين في الإمارات السيدان وضاح عمرو، ورائد نصار، وفي تركيا مازن حساسنة، مشيراً الى أن وصول 5 أجهزة اليوم سبقه وصول جهازين من الجالية الفلسطينية في أمريكا يتم تشغيلهما في مستشفيي عالية ودورا.

وأكد البكري، على أن أجهزة التنفس ستسهم في تعزيز الجهوزية لمواجهة اي تحديات مستقبلية، جنباً الى جنب مع وزارة الصحة التي تتابع على مدار الساعة وتعمل على رفد المشافي بالكوادر الطبية والاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس.

يُذكر أن هذا الدعم المقدم للمشافي الحكومية في الخليل يأتي بمبادرة من مجموعة "الخليل تنتصر بأبنائها" والتي شكلتها الجالية الفلسطينية من أبناء الخليل المغتربين في تركيا والامارات، لإسناد القطاع الصحي مع انتشار "كورونا"، ولرفد مستشفيي عالية ودورا بهذه الأجهزة التي تساهم في تلبية احتياجاتها وانقاذ حياة المرضى، مبدين استعدادهم لتوفير أجهزة اضافية وادوات طبية مساندة لمواجهة الفيروس.

#محافظ الخليل

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