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الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 اصابة في صفوف جالياتنا في العالم

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 اصابة في صفوف جالياتنا في العالم


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها لليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في العالم، وذلك بوفاة مواطنة في أميركيا وتسجيل 6 اصابات جديدة، الى جانب 4 اصابات في السودان، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس الى 210، و4187 اصابة، و1741 حالة تعافٍ.

 وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة هيفاء شقارق، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 70 حالة، فيما سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من واشنطن، متشيغن، ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 2251 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى السودان، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، جميعهم من طلبة الطب، ليرتفع عدد الإصابات الى 5، وأكدت السفارة انها على تواصل مع المصابين وحالتهم الصحية مستقرة، وتتابع وضعهم الصحي والمعيشي وتقف عند احتياجاتهم، حيث أرسلت لهم كمامات وفيتامينات وأدويه ومعقمات.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين العالقين في أرض الوطن، اليوم إلى كندا للالتحاق بأسرهم واعمالهم ودراستهم.

وأشارت سفارة وقنصلية دولة فلسطين في دولة الامارات العربية المتحدة، الى قرار السلطات الإماراتية بإعفاء الزائرين من الغرامات المترتبة عليهم، وتمديد مهلة حاملي أذونات الدخول لدولة الامارات المنتهية اعتباراً من 11 / 8 / 2020 ولمدة شهر، بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة. وثمنت وزارة الخارجية هذه المكرمة وشكرت قيادة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، لما له أكبر الأثر في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا العالقين في الامارات.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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