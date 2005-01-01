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الرئيس يهنئ العطار العائد من ماليزيا للوطن على إنجازه العلمي رغم ظروفه الصحية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ العطار العائد من ماليزيا للوطن على إنجازه العلمي رغم ظروفه الصحية


رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد العطار، وهنأه بتخرجه وحصوله على درجة الدكتوراه في اللغة العربية من ماليزيا، علما أنه كفيف.

وأعرب الرئيس، خلال اتصاله بالدكتور العطار وهو في طريق عودته من ماليزيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، عن فخر القيادة الفلسطينية وشعبنا بكفاءته وإنجازه العلمي، متمنيا له عودة آمنة وصحية إلى أرض الوطن، ليكون في خدمة وطنه وشعبه.

من جانبه، عبر العطار عن سعادته وافتخاره باتصال الرئيس، وشكره على هذه اللفتة الغالية، متمنيا الصحة وطول العمر لسيادته قائدا متميزا لشعبنا نفتخر به جميعا، كراع لمسيرة العلم والعلماء.

كما شكر العطار سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا على رعايته واهتمامه بأوضاع الجالية الفلسطينية، والطلبة والعالقين في ماليزيا.

يذكر أن العطار كان في مطار كوالالمبور برفقة سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، كبداية لعودة الأحباب من ماليزيا إلى قطاع غزة.

#الرئيس عباس #محمد العطار #غزة

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