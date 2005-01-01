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القبض على 20 مطلوبا في نابلس بقضايا بنصف مليون شيكل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 20 مطلوبا في نابلس بقضايا بنصف مليون شيكل


نابلس / سما /

قبضت الشرطة القضائية بمحافظة نابلس على 20 مطلوباً صادر بحقهم 137 أمر حبس على قضايا بلغت قيمتها المالية حوالي نصف مليون شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة القضائية وبمساندة من مديرية الشرطة وأقسامها قامت بعمل عدة كمائن لمطلوبين وألقت القبض على 20 مطلوباً خلال 72 ساعة، ونفذت بحقهم 137 أمر حبس بلغت قيمتها حوالي نصف مليون شيكل.

وأكدت أنها قامت بالتعامل مع جميع هؤلاء المطلوبين حسب المقتضى القانوني لكل منهم حسب الأصول.

كما قبضت الشرطة على مشتبه به بتنفيذ 8 قضايا سرقة وقعت في إحدى قرى محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تلقى عدة شكاوى عن حالات سرقة حدثت في إحدى القرى الواقعة شمالي محافظة نابلس شملت سرقة أدوات بناء وأجهزة حواسيب محمولة وأسطوانات غاز ومضخة ماء.

وباشر فرع المباحث العامة البحث والتحري وجمع الاستدلالات وتم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من سكان المحافظة، وتم إلقاء القبض عليه، وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بهذه السرقات.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به 24 ساعة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة استكمالا للإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

#الشرطة #نابلس

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