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١٩٠ اصابة مقدسية جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
١٩٠ اصابة مقدسية جديدة بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أفاد الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا) ، ان مدينة القدس شهدت اليوم الثلاثاء تسجيل ١٩٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في مؤشر يبعث على القلق مقارنة بنسبة الفحوصات القليلة .

ونبه الجبريني الى خطورة هذا الوضع الذي يأتي في اطار متابعتنا لحالات جمهرة عديدة امام المؤسسات وفي المحلات التجارية ودور العبادة ومناسبات الافراح ورحلات الاستجمام دون مراعاة للقواعد الصحية الخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات مؤكدا ان وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلي الخريف والشتاء .

وحول الشفاء قال الدكتور الجبريني انها بلغت ١٥٨ حالة خلال اليومين الاخيرين خصوصا بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد ،وبذلك يكون عدد الاصابات النشطة في المدينة لتاريخ اليوم قد وصل إلى ١٧٥٤.

وناشد الدكتور الجبريني المواطنين بضرورة اجراء الفحوصات لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض احياء مدينة القدس ومنها محطة حي راس العامود التي شهدت ٦٥ فحصا في صندوق مرضى واحد مشيرا الى ضرورة التعاون من قبل الجميع من اجل حماية المرضى والمسنين والحفاظ على السلامة العامة.

#القدس #فيروس كورونا

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