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وفاة مواطنة من دورا جنوب الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطنة من دورا جنوب الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنة (80 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه بالوفاة الجديدة، ترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 114، أصغرهم 12 يوما وأكبرهم 95 عاما.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و345 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مبينة أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #وفيات كورونا #اصابات

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