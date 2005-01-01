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وزيرة الصحة تبحث مع الصين حجز جرعات من لقاح "كورونا"

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث مع الصين حجز جرعات من لقاح "كورونا"


رام الله / سما /

 بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية قواه وي، حجز جرعات من لقاح فيروس "كورونا" الذي تقوم الصين بتطويره، حال اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

أضافت الكيلة، خلال لقائها السفير قواه وي، أن جمهورية الصين الشعبية وقفت في أحلك الظروف مع شعبنا وقضيته، مشيرة إلى أن وفد الخبراء الصيني الذي زار فلسطين كان بمثابة رسالة أخوة وصداقة تاريخية متينة.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي، ومكافحة الفيروس.

من جهته، أكد السفير الصيني عمق علاقات بلاده مع فلسطين، مؤكدا استعداد الصين لتقديم كل الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، خاصة في ظل جائحة كورونا.

#مي الكيلة #الصحة الفلسطينية #لقاح كورونا #الصين #فيروس كورونا

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