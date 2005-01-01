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الكيلة: المراكز الصحية ملك لجميع المواطنين والتعدي عليها جريمة بحق الوطن

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: المراكز الصحية ملك لجميع المواطنين والتعدي عليها جريمة بحق الوطن


رام الله / سما /

  أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن المراكز الصحية ملك لجميع المواطنين، وأن التعدي عليها جريمة بحق الوطن.

وأدانت الكيلة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، الاعتداءات على المراكز الطبية والصحية، التي كان آخرها الاعتداء على مستشفى دورا الحكومي، مشددة على أنه عمل غير مبرر ومرفوض بشكل قطعي، وأن جميع أطياف شعبنا ومؤسساته في مدينة دورا أدانته.

وأشارت إلى أن القضاء سيحاسب كل من يعتدي على المراكز الصحية، معرضا حياة وسلامة المرضى للخطر.

وقالت الكيلة إن طواقمنا الطبية والصحية تقف في الخطوط الأمامية للدفاع عن صحة المواطنين، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، وهي تستحق كل التقدير من أبناء شعبنا.

وأوضحت أن الاعتداء على المراكز الطبية والصحية هو اعتداء على كل مريض، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بالمساس بصحة وخصوصية المرضى.

#مي الكيلة #المراكز الصحية

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