الصحة اللبنانية: 7 وفيات و309 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

بيروت /سما/

قالت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، إنها سجلت أكبر حصيلة وفيات وإصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة اللبنانية بأنها وثقت 7 وفيات و309 إصابات بـ"كوفيد 19" خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 7121 إصاب، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 87 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 306 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.

وأشارت إلى أنها أجرت 5982 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1518 فحصا في ​المطار.