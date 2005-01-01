  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق "تربية طولكرم" ومدرسة بنات شويكة الثانوية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق "تربية طولكرم" ومدرسة بنات شويكة الثانوية


طولكرم / سما /

 أعلن طارق علاونة، مدير عام التربية والتعليم بطولكرم، تعليق الدوام في مبنى مديرية التربية والتعليم بطولكرم مدة يومين اعتباراً من صباح الأربعاء وحتى مساء الخميس، وذلك في إطار الترتيبات اللازنة لتعقيم مبنى المديرية.

وأشار إلى أن امتحان شهادة الراسة الثانوية العامة -الدورة الثانية (الإكمال) سيُعقد في موعده المحدد كما هو في البرنامج دون أي تعديل.

وجاء هذا الاجراء بعد تواجد أحد المراجعين المصابين داخل مبنى المديرية، وفي أعقاب الإعلان عن إصابة 18 مواطناً بفيروس كورونا في ضاحية شويكة.

وقررت مديرية التربية والتعليم في طولكرم إغلاق مدرسة بنات شويكة الثانوية إلى حين الانتهاء من حصر دائرة المخالطين.

ودعت المديرية إدارة المدرسة إلى التواصل مع الطالبات عبر نظام التعليم الإلكتروني.

#مديرية طولكرم #التربية والتعليم #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية: إسرائيل تدرس خياراتها للرد.. ورئيس الموساد يتواصل مع قطر بشأن الأوضاع بغزة

معبر

مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الاربعاء عبر معبر رفح

موقع اسرائيلي: حماس ارتكبت خطأً فادحا في إطلاق البالونات.. والرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا!

بيبي

صحيفة اسرائيلية تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة وحدة أبنــاء الـزواري..!

حماس عن مهرجان غزة المركزي: قطعنا شوطا كبيرا.. والاتصالات مع "فتح" مستمرة!