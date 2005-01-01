إغلاق "تربية طولكرم" ومدرسة بنات شويكة الثانوية

طولكرم / سما /

أعلن طارق علاونة، مدير عام التربية والتعليم بطولكرم، تعليق الدوام في مبنى مديرية التربية والتعليم بطولكرم مدة يومين اعتباراً من صباح الأربعاء وحتى مساء الخميس، وذلك في إطار الترتيبات اللازنة لتعقيم مبنى المديرية.

وأشار إلى أن امتحان شهادة الراسة الثانوية العامة -الدورة الثانية (الإكمال) سيُعقد في موعده المحدد كما هو في البرنامج دون أي تعديل.

وجاء هذا الاجراء بعد تواجد أحد المراجعين المصابين داخل مبنى المديرية، وفي أعقاب الإعلان عن إصابة 18 مواطناً بفيروس كورونا في ضاحية شويكة.

وقررت مديرية التربية والتعليم في طولكرم إغلاق مدرسة بنات شويكة الثانوية إلى حين الانتهاء من حصر دائرة المخالطين.

ودعت المديرية إدارة المدرسة إلى التواصل مع الطالبات عبر نظام التعليم الإلكتروني.