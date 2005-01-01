نتنياهو يحذر حزب الله من “افتعال أزمة” مع إسرائيل...!

القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حزب الله اللبناني، من محاولة البحث عن مخرج من الأزمة في بلاده، عبر افتعال أزمة مع إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو خلال تواجده في قاعدة “حتسريم” الجوية في مدينة بئر السبع (جنوب)، حسب هيئة البث الرسمية.

وقال نتنياهو “إذا ما اعتقد حزب الله أن بإمكانه حل الأزمة في لبنان من خلال افتعال أزمة مع إسرائيل، فسوف يرتكب خطأ كبيرا”.

وأضاف أنه للحيلولة دون وقع كوارث كانفجار ميناء بيروت، فإن على لبنان “إبعاد المواد المتفجرة والصواريخ التي أخفاها حزب الله بعيدا عن كل التجمعات المدنية”.

والإثنين، خفض الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود مع لبنان، بعد 3 أسابيع من تأهبه لهجوم محتمل من قبل حزب الل”.

ورفع الجيش حالة التأهب، عقب توعد حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره في قصف منسوب لإسرائيل بمحيط مطار دمشق الدولي في 20 يونيو/ تموز الماضي.

إلا أن الانفجار الضخم الذي وقع 4 أغسطس/ آب الجاري في مرفأ بيروت، دفع محللين إسرائيليين للقول إن حزب الله لن يغامر حاليا بهجوم على إسرائيل في ظل تزايد الضغوط عليه عقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.