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برلين تشكك في “نوعية وفعالية وسلامة” اللقاح الروسي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلين تشكك في “نوعية وفعالية وسلامة” اللقاح الروسي


برلين /سما/ أ ف ب

شككت وزارة الصحة الألمانية ،الثلاثاء، في “نوعية وفعالية وسلامة” اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد والذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إليه.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لمجموعة “ار ان دي” الألمانية “لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي”، مذكرة بأن “سلامة المرضى (في الاتحاد الأوروبي) هي على رأس الأولويات”.

وأعلن بوتين أن روسيا طورت “أول” لقاح ضد كوفيد-19 في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

ويأتي الإعلان الروسي وطموحات بدء مرحلة إنتاج اللقاح في أيلول/ سبتمبر، في حين لم تنته بعد التجارب علما بأن مرحلتها الثالثة التي ستشمل آلاف الأشخاص لن تبدأ قبل الأربعاء.

وأضافت المتحدثة “يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه”، مشيرة إلى أن لا اتصالات لبرلين حاليا مع الروس في هذا الخصوص.

وتابعت “الشرط المسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية اضافة إلى الدليل على جودته الصيدلانية”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن “المرحلة التي تسبق الترخيص” والترخيص للقاح يجب أن يخضعا لآليات “صارمة” بعد درس المعلومات “التي تم جمعها خلال التجارب السريرية”. واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.

#المانيا #روسيا #لقاح كورونا #الاتحاد الاوروبي #فيروس كورونا

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