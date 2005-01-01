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مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي يشارك في إنتاج اللقاح الروسي ضد كوفيد-19

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي يشارك في إنتاج اللقاح الروسي ضد كوفيد-19


القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يساعد في تطوير اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال المستشفى في بيان "طلب من فرع هداسا في موسكو تضمين البحث السريري في اللقاح الروسي - وتم الرد بالإيجاب"،

وأوضح المستشفى "الفرع في موسكو هو مستشفى رسمي تابع لبلدية موسكو تديره هداسا". الا ان العالم يشكك في إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اللقاح.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس ازار ردا على إعلان الرئيس الروسي بوتين أن بلاده لديها لقاح لفيروس كورونا "الهدف ليس إنتاج لقاحا أوليا، بل إنتاج لقاح آمن وفعال للشعب الأميركي وسكان العالم". وشدد على أن "شفافية المعلومات مطلوبة في مثل هذا الإجراء، وهذه المعلومات مطلوبة من المرحلة الثالثة للوصول إلى اللقاح، مما يدل على أنه آمن وفعال للاستخدام. وهذا ما يهدف إليه الرئيس ترامب من خلال تعزيز تطوير ستة لقاحات في وقت واحد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طورت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه يوفر "مناعة مستدامة". وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" فيما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات.

وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، اليوم الثلاثاء، أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ الأربعاء. وقال ديمترييف إن اللقاح أطلق عليه اسم "سبوتنيك في"، "سبوتنيك" تيمنا باسم القمر الصناعي السوفياتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.

#مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي #فيروس كورونا #اسرائيل #روسيا #لقاج كورونا

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