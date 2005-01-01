الشرطة تقبض على متهم بتنفيذ 8 سرقات في نابلس

نابلس / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على متهم بتنفيذ 8 قضايا سرقة وقعت في إحدى قرى نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تلقى عدة شكاوى عن حالات سرقة حدثت في إحدى القرى الواقعة شمال محافظة نابلس، شملت سرقة أدوات بناء وأجهزة حواسيب محمولة واسطوانات غاز ومضخة ماء .

وأشارت الى أن المباحث العامة وبجمع الاستدلالات تم إلقاء القبض على المتهم الذي افاد بقيامه بهذه السرقات، وتم توقيفه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة استكمالا للإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.