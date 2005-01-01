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الدورة 94 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل تعقد غدا

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدورة 94 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل تعقد غدا


القاهرة /سما/

 تعقد يوم غد الأربعاء، الدورة 94 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وبأـي ذلك تنفيذا لقرارات مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية بما فيها قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 والتي أكدت على أن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هب أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام.

يعقد المؤتمر برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية والمشرف على المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود الدول العربية، إضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأفادت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن  جدول أعمال المؤتمر يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وانذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الاقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينهما نظرا لأهمية دور المقاطعة.

كما يناقش المؤتمر بندا حول المقاطعة الدولية لإسرائيل الذي يرصد حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني التي اتسع نطاقها تصديا لإعلان حكومة الاحتلال البدء في عملية ضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

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