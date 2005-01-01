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الإنتاج الصناعي للقاح "كورونا" الروسي سيبدأ في سبتمبر و20 دولة تحجز مليار جرعة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإنتاج الصناعي للقاح "كورونا" الروسي سيبدأ في سبتمبر و20 دولة تحجز مليار جرعة


موسكو /سما/

 أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، أن الإنتاج الصناعي الرسمي للقاح فيروس كورونا سيبدأ الشهر المقبل، وسيتمّ توزيعه في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وأن نحو 20 دولة أجنبية قد طلبت مسبقا أكثر من مليار جرعة.

جاء ذلك عقب إعلان روسيا التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وتلقي ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرعة من اللقاح، في إشارة للعالم إلى مدى ثقة الروس في اللقاح المنتج.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الانتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول. وقال ديمترييف إن اللقاح أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك في": "سبوتنيك" تيمّنا باسم القمر الصناعي السوفياتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.

وأعربت نائب رئيس الوزراء للشؤون الصحية تاتيانا غاليكوفا، عن أملها في البدء في الأسابيع المقبلة بتلقيح العاملين في المجال الطبي.

وقالت وفق ما نقلت عنها الوكالات الروسية "نأمل فعلاً بأن يكون تم إنتاج اللقاح بحلول سبتمبر/أيلول أو حتى في أواخر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول، والفئة الأولى التي ستتلقى اللقاح ستكون العاملين في المجال الطبي". ويُفترض أن يكون أيضا المدرسون من بين أوائل أشخاص الذين سيتلقون اللقاح.

وسيتمّ توزيع اللقاح في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

وكان بوتين قد أعلن الثلاثاء أن بلاده طوّرت أول لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه يوفّر مناعة مستدامة. وأكّدت وزارة الصحة الروسية أن التلقيح المزدوج "سيسمح بتشكيل مناعة طويلة" قد تستمرّ لعامين.

#فيروس كورونا #لقاح كورونا #روسيا #بوتين

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