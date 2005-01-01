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مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الاربعاء عبر معبر رفح

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الاربعاء عبر معبر رفح


غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح ليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، في اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً، وذلك وفق الملاحظات الآتية:

و يتضمن الكشف أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة، بحسب الداخلية.

و دعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف.

كما اكدت على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على اسماء المسافرين اضغط هنا

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