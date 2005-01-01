محاكمة أسرى وتمديد توقيف آخرين والإفراج عن أسير

رام الله / سما /

حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم، على الأسير أحمد جابر من مخيم نور شمس بطولكرم بالسجن لمدة 4 أشهر، وعلى الأسير بلال سليمان عماد من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة ألف شيكل، وعلى الأسير ثائر خالد مطير، من سكان مخيم قلنديا شمال القدس، بالسجن الفعلي لمدة 51 شهراً إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

ومددت توقيف الأسير محمد سميح العباسي من سكان حي رأس العمود ببلدة سلوان حتى السابع من أيلول المقبل، علماً أنه معتقل منذ أيار الماضي، والأسير حمزة الدبس من مخيم الدهيشة ببيت لحم لمدة 8 أيام، حيث يخضع للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية.

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير صالح محمد صالح الشيخ من عناتا، شماليّ القدس، بعد قضاء محكوميته البالغة 3 سنوات.