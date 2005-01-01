الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي ضد كورونا

القدس المحتلة /سما/

علقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا، الثلاثاء، التوصل للقاح ضد وباء كورونا، مذكرة أن "المرحلة التي تسبق الترخيص، والترخيص للقاح يخضعان لآليات صارمة".

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمر عبر آليات صارمة"، وذلك ردا على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي توصل بلاده لـ "أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن موسكو اعتمدت اللقاح من دون مروره بمراحل الاختبارات اللازمة والنهائية من أجل التأكد من فعاليته وأمانه.

وقالت صحيفة وال ستريت جورنال، من جهتها، إن الكرملين يضحي بسلامة مواطنيه، مشيرة إلى أن ظروف تطوير اللقاح أثارت مخاوف في موسكو وفي الدول الغربية بشأن سلامة اللقاح.