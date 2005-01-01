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أشكنازي: إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تهديدات حزب الله

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشكنازي: إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تهديدات حزب الله


القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن "إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء محاولات حزب الله خرق سيادتها والمساس بسكانها"، وفق تعبيره.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، جاءت تصريحات أشكنازي، تمهيدًا لمناقشة مجلس الأمن الدولي قضية تمديد مهمة قوات "اليونيفيل".
 
وأضاف أشكنازي، خلال جولة قام بها على الحدود الشمالية برفقة سفراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن "حزب الله ينشط في مناطق مأهولة ويستخدم المواطنين اللبنانيين دروعًا بشرية"، على حد قوله.
 
وأشار أشكنازي إلى أن "إسرائيل تؤيد تخويل قوات اليونيفيل بصلاحيات أوسع، من شأنها أن تعزز قدرتها على العمل بنجاعة أكبر ضد حزب الله".

#الخارجية الاسرائيلية #حزب الله #اسرائيل #غابي أشكنازي

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