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منذ متى تحتاج "إسرائيل" لأن تهدد الوحدة المختارة للبالونات؟

صحيفة اسرائيلية تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة وحدة أبنــاء الـزواري..!

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة وحدة أبنــاء الـزواري..!


القدس المحتلة /سما/

سخرت صحيفة معارف الاسرائيلية، من تعامل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مع اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه سيأتي اليوم الذي سيُطلب من الحكومة أن تبرر لنا كيف وصلنا بعد عامين تقريبًا لحالة يحتاج فيها رئيس الوزراء لديكور مجموعة من الطائرات المقاتلة في قاعدة سلاح الجو من أجل تهديد "وحدة أبنــاء الـزواري لإطلاق البالونات" برد قوي ضدهم.

وأضافت الصحيفة: "حقاً إنها السخرية في أبهى صورها، نتنياهو غير قادر على وقف البالونات الحارقة، إن عدم قدرته على اتخاذ قرارات فيما يتعلق بغزة هو خزي وعار".

وتابعت الصحيفة: "نتساءل هنا منذ متى تحتاج "إسرائيل" لأن تهدد الوحدة المختارة للبالونات؟ كيف وصلنا إلى هذا الحال؟".

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن حوالي 20 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.




 

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