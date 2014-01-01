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ورشة عمل في بلدية نابلس حول التدقيق الجندري

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس /سما/

عقدت في بلدية نابلس، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون والتنسيق مع مركز الدراسات النسوية، ورشة عمل حول التدقيق الجندري الذي ينفذه مركز الدراسات.

وشارك في الورشة عن البلدية كل من عضو المجلس البلدي سماح الخاروف، ومسؤولة ملف المرأة رفيف ملحس، وممثلة قسم العلاقات العامة والدولية نور الحنبلي، فيما شارك عن مركز الدراسات كل من مديرة الفرع الرئيسي في القدس ساما عويضة، ومديرة فرع نابلس روضة بصير، ومنسقة المشروع سناء العتبة، وذلك الى جانب عدد من موظفي وموظفات البلدية الذين يشكلون فريق العمل للمشروع، وممثلي عدد من دوائر وأقسام البلدية.

وهدفت الورشة التدريبية إلى نشر الوعي حول أهمية النوع الاجتماعي ودوره في دمج هذا المفهوم في كافة مراحل العمل بدءا من التخطيط والمتابعة والتقييم، وذلك وصولا إلى مأسسة مفهوم النوع الاجتماعي في كافة أعمال وإدارات بلدية نابلس، من أجل خلق بيئة عمل تراعي الاحتياجات المختلفة للجنسين.

#بلدية نابلس

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