الشرطة تتلف 121 مركبة غير قانونية في طولكرم

طولكرم /سما/

أتلفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 121 مركبة غير قانونية في محافظة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيانها، أن إتلاف المركبات غير القانونية يأتي ضمن خطة إدارة المرور بالشرطة للقضاء على هذه الظاهرة للحد من تسببها في حوادث الطرق حفاظاً على حياة المواطنين.

وبينت أنه جرى اليوم إتلاف 111 مركبة، و10 دراجات غير قانونية في ساحة مديرية الشرطة ومركز شرطة عتيل تحت إشراف طاقم ممثل بإدارة الأمن الداخلي وقسم الشؤون الإدارية وإدارة المرور في شرطة محافظة طولكرم.

وناشدت الشرطة المواطنين بعدم اقتناء هذه المركبات غير القانونية حفاظا على سلامتهم والتخلص من هذه الظاهرة السلبية التي تعرض مواطنينا للخطر كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة.