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"التعليم العالي" تتسلم مشروع توسعة وتطوير مباني كلية الأمة الجامعية الحكومية بالقدس

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تتسلم مشروع توسعة وتطوير مباني كلية الأمة الجامعية الحكومية بالقدس


القدس المحتلة /سما/

 تسلّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مشروع توسعة وتطوير مباني كلية الأمة الجامعية الحكومية في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، والذي نفذ بتمويل من الحكومة الألمانية، ضمن برنامج زيادة فرص العمل للشباب من خلال تطوير وتحديث التعليم التقني والمهني في فلسطين.

وبلغت تكلفة المشروع 500 ألف يورو. وشمل بناء أربعة طوابق كتوسعة أفقية للكلية، لتوفير مشاغل جديدة لتطوير تخصصات الكهرباء والتصميم الجرافيكي، وعمل صيانة للمبنى القائم وتزويد الكلية بتجهيزات وأثاث للمختبرات الجديدة.

ويأتي هذا المشروع ضمن المنحة المقدمة من بنك التنمية الألماني لفلسطين، والتي تبلغ 10 ملايين يورو، بهدف توسعة وصيانة الكليات التقنية والمدارس والمراكز المهنية في فلسطين وتجهيزها بالمعدات اللازمة، ودعم برامج الدراسات الثنائية في فلسطين لزيادة فرص العمل لدى الشباب.

#التعليم العالي #مباني كلية الأمة الجامعية

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