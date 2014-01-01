قيادة "ألون" التابعة للجيش تبدأ عملها في مواجهة وباء "كورونا"

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الثلاثاء، أن قيادة "ألون" التابعة للجيش الإسرائيلي بدأت العمل في مواجهة وباء كورونا حسب قرارات "كابينت الكورونا".



وحسب الموقع، فإن أربع مجالات رئيسية تخضع لمسئولية قيادة المهمات، أولها مركز العينات، والتي اشترت وزارة الجيش في إطاره روبوتات لفحص الكورونا، حيث سيشهد الشهر المقبل زيادة القدرة على فحص من 20 ألف في اليوم لـ 60 ألف عينة يوميًا، وذلك بهدف تقديم إجابات في غضون 24 ساعة.



وأضاف، أن "المجال الثاني للنشاط فهو مركز التحقيقات والبحث، ولتحقيق السرعة في الأداء تم دمج 400 عنصر من متخصصين في التحقيق الوبائي في مركز القيادة الداخلية إلى حوالي 1500 من جنود الاحتياط والنظامي سيكونون في مركز اتصالات قيادة الجبهة الداخلية".



وأوضح الموقع أن المجال الثالث للقيادة سيكون مركز الحجر بحيث تكون مسألة إنفاذ القانون من مسئولية الشرطة والسلطة المحلية.



أما المجال الرابع للوحدة فيتمثل في مركز التقييم، حيث أن غرفة عمليات قيادة الجبهة الداخلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والذي سيجمع البيانات ويقدم صورة وضع والتي تتضمن طبقات من المعلومات حول أنشطة القيادة وانتشار الكورونا في جميع أنحاء البلاد.



يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر إنشاء "دورية كورونا" بمساعدة قسم التكنولوجيا والإمداد اللوجستي، بحيث تكون مزودة بمركبات تجارية وشاحنات مجهزة تصل إلى المدن المصابة من أجل تقصير مدة الفحص.



وبحسب الفحوصات التي أجريت فإن الجمهور لا يتوجه إلى صناديق المرضى ليتم فحصه في اليوم الذي تظهر فيه الأعراض، وإنما في وقت متأخر، وهذا ما يعرض الأخرين في الوقت نفسه للفيروس.