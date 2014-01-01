  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة الروسية: إنتاج اللقاح الخاص بكورونا سيبدأ سبتمبر المقبل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الروسية: إنتاج اللقاح الخاص بكورونا سيبدأ سبتمبر المقبل


موسكو /سما/

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس "كورونا"، سيبدأ في موقعين، مركز "غمالي" وشركة "بينوفارم".

وقال موراشكو خال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة: "في الوقت الحالي، سيبدأ إنتاج اللقاح في موقعين: مركز"غمالي" التابع لوزارة الصحة الروسية وشركة بينوفارم" وفي الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع "سبيربنك"، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوفرة في بلدنا."

وأضاف أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج.

وأوضح موراشكو "هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به" واليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس "كورونا" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

#روسيا #لقاح كورونا #فيروس كورونا #علاج

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

أهالي طريف وعائلة الشيخ تُصدران بياناً بشأن مقتل ابنهم "خليل" قبل أيام

غزة: مجهولون يحطمون حجر الأساس الخاص بمجمع رفح الطبي

الأخبار الرئيسية

الرئيس

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

غانتس

نتنياهو وغانتس يهددان: سنرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات من قطاع غزة

i

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..