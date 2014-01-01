أول تعليق من حماس على إغلاق معبر "كرم أبو سالم"..

غزة /سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم على أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري" كرم ابو سالم " ومنع دخول البضائع إلى غزة سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق" ٢" مليون فلسطيني في القطاع يتحمل الاحتلال كافة نتائجها وتداعياتها .

وأشار برهوم خلال تصريح صحفي اليوم :"من حق أبناء شعبنا وأهلنا في غزة التعبير عن حالة الغضب وإسماع صوتهم مجددا إلى العالم الذي لم يحرك ساكنا إزاء استمرار هذه المعاناة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية. إن الفعل الشعبي واستخدام أدوات وأشكال النضال للتعبير عن حالة الغضب والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار أمر طبيعي ونتيجة طبيعية لسياسات الاحتلال العدوانية وإحكام حصاره لقطاع غزة".

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل بفرض هذا الواقع على سكان قطاع غزة ، ولن تتخلى عن واجبها ودورها الوطني والقيمي والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني وحماية مصالحهم.