  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من حماس على إغلاق معبر "كرم أبو سالم"..

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على إغلاق معبر "كرم أبو سالم"..


غزة /سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم على أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري" كرم ابو سالم " ومنع دخول البضائع إلى غزة سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق" ٢" مليون فلسطيني في القطاع يتحمل الاحتلال كافة نتائجها وتداعياتها .

وأشار برهوم خلال تصريح صحفي اليوم :"من حق أبناء شعبنا وأهلنا في غزة التعبير عن حالة الغضب وإسماع صوتهم مجددا إلى العالم الذي لم يحرك ساكنا إزاء استمرار هذه المعاناة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية. إن الفعل الشعبي واستخدام أدوات وأشكال النضال للتعبير عن حالة الغضب والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار أمر طبيعي ونتيجة طبيعية لسياسات الاحتلال العدوانية وإحكام حصاره لقطاع غزة".

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل بفرض هذا الواقع على سكان قطاع غزة ، ولن تتخلى عن واجبها ودورها الوطني والقيمي والأخلاقي تجاه  الشعب الفلسطيني وحماية مصالحهم.

#فوزي برهوم #حماس #اغلاق #معبر كرم ابو سالم #اسرائيل #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

داخلية غزة تحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري.. وتوجه رسالة للمواطنين

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

أهالي طريف وعائلة الشيخ تُصدران بياناً بشأن مقتل ابنهم "خليل" قبل أيام

الأخبار الرئيسية

الرئيس

بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

غانتس

نتنياهو وغانتس يهددان: سنرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات من قطاع غزة

i

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..