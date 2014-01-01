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بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ الضم.. تقرير اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تجدد اتصالاتها مع الإدارة الامريكية


القدس المحتلة /سما/

أفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية جددت اتصالاتها والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة بعد ان تلقت رام الله تطمينات أمريكية بعدم تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية. وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت اتصالاتها مع الإدارة الامريكية والحكومة الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لضم مساحات من الضفة الغربية كجزء من خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

هذا ولم يصدر أي بيان عن السلطة الفلسطينية ينفي او يؤكد هذه الانباء التي جاءت بها القناة التلفزيونية الإسرائيلية التي اعتمدت على مصادرها الخاصة في استقائها.

#السلطة الفلسطينية #الادارة الامريكية #ترامب #مخططات الضم #اسرائيل #صفقة القرن #نتنياهو #الضفة الغربية

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