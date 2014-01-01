غنيم يوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية لدعم خطة الطوارئ الخاصة بالمياه

رام الله /سما/

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية من خلال الوكالة النمساوية للتنمية بمبلغ 350 ألف يورو، لدعم خطة الطوارئ التي أقرتها سلطة المياه.

وسيخصص المبلغ لتوفير أجهزة ومواد تعقيم المياه، وتوفير قطع الغيار الضرورية لصيانة محطات ضخ المياه في المحافظات الشمالية، وتوفير مواد كيميائية لتشغيل محطات تحلية المياه محدودة الكمية، وتوفير الوقود للمنشآت المائية الحيوية في المحافظات الجنوبية للشهور الثلاثة المقبلة.

وشكر رئيس سلطة المياه وكالة التنمية النمساوية والحكومة النمساوية على دعمهما لقطاع المياه في فلسطين، آملأً أن يستمر هذا الدعم والتعاون لتحقيق الأمن المائي في فلسطين.