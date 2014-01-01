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غنيم يوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية لدعم خطة الطوارئ الخاصة بالمياه

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية لدعم خطة الطوارئ الخاصة بالمياه


رام الله /سما/

 وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية من خلال الوكالة النمساوية للتنمية بمبلغ 350 ألف يورو، لدعم خطة الطوارئ التي أقرتها سلطة المياه.

وسيخصص المبلغ لتوفير أجهزة ومواد تعقيم المياه، وتوفير قطع الغيار الضرورية لصيانة محطات ضخ المياه في المحافظات الشمالية، وتوفير مواد كيميائية لتشغيل محطات تحلية المياه محدودة الكمية، وتوفير الوقود للمنشآت المائية الحيوية في المحافظات الجنوبية للشهور الثلاثة المقبلة.

وشكر رئيس سلطة المياه وكالة التنمية النمساوية والحكومة النمساوية على دعمهما لقطاع المياه في فلسطين، آملأً أن يستمر هذا الدعم والتعاون لتحقيق الأمن المائي في فلسطين.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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