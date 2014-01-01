اقتصاد غزة تحذر التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت

غزة /سما/

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت ومواد البناء، وذلك بعد منع الاحتلال إدخالها للقطاع.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، في تصريح صحفي له، إن طواقم الوزارة تتابع بيع الإسمنت في الأسواق ومحلات بيع مواد البناء، مؤكدًا أنه تم الإيعاز لمكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين والمحتكرين لأسعار الإسمنت.

وشدد أبو موسى، على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الإسمنت وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار المعتمدة قبل منع إدخال الإسمنت من قبل الاحتلال.

ودعا أبو موسى، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز أو تلاعب في الأسعار من قبل التجار بالاتصال على الرقم المجاني "1800112233" ليتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات.

وطالب، التجار الالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم احتكار الإسمنت ورفع الأسعار واستغلال المواطنين.