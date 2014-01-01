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حزب غانتس يقرر عدم التصويت لمشروع قانون ضد نتنياهو

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب غانتس يقرر عدم التصويت لمشروع قانون ضد نتنياهو


القدس المحتلة /سما/

 قرر حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي الذي يتزعمه بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عدم التصويت على مشروع قانون سيقدم غدًا أمام الكنيست بشأن منع أي شخصية متهمة بجرائم جنائية من الترشح للانتخابات المقبلة وتولي رئاسة الوزراء، في قانون يستهدف بالأساس بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة حاليًا.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن القرار اتخذ بالإجماع داخل حزب أزرق - أبيض، فيما يبدو لمنع تفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي.

وسيقدم مشروع القانون زعيم المعارضة يائير لابيد.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار، حذر من دعم حزب أزرق - أبيض، للقانون والذي سيتسبب بالتوجه إلى انتخابات

#حزب ازرق ابيض #غانتس #نتنياهو #الكنيست الإسرائيلي

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