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تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مخيم عين الحلوة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مخيم عين الحلوة


بيروت /سما/

 أعلن مسؤول دائرة الصحة في وكالة "الأونروا" الدكتور عبد الحكيم شناعة، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأشار شناعة في تصريح صحفي له، أن المصابين ظهرت عليهما أعراض قوية، وتم نقلهما إلى مستشفى صيدا الحكومي ومستشفى رفيق الحريري في بيروت.

ولفت إلى أنه منذ اللحظة الأولى للتبليغ عن الإصابتين، كانت الأونروا على تنسيق عالٍ مع وزارة الصحة وطبابة القضاء في صيدا لاتخاذ ما يلزم، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 48 فحصًا للمخالطين مع الإصابتين في المخيم وعقد اجتماع موسع مع الهيئات والقطاعات الصحية العاملة في عين الحلوة واللجان الشعبية والأهلية والقوة الفلسطينية المشتركة ورفع الجهوزية من أجل الحد من تفشي الوباء في أكبر تجمعات الشتات الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأونروا تتخذ كل الإجراءات اللازمة، وقد تم تجهيز مركز سبلين ومركز السموع في عين الحلوة للحجر الصحي، داعيًا إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقاية والتعامل من أجل وضع حد لهذا الوباء في مخيماتنا وفي كل مكان.

#الاونروا #مخيم عين الحلوة #فيروس كورونا

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