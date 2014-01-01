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رئيس الائتلاف الحكومي: اسرائيل تقترب جدا وبخطوات عملاقة من الانتخابات

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الائتلاف الحكومي: اسرائيل تقترب جدا وبخطوات عملاقة من الانتخابات


القدس المحتلة /سما/

 هاجم رئيس الائتلاف الحكومي في اسرائيل النائب ميكي زوهار (الليكود) في مقابلة اذاعية حزب "ازرق ابيض" الشريك الائتلافي بشدة على خلفية ازمة الميزانية التي تهدد مصير الحكومة الحالية وتزيد من احتمال تبكير الانتخابات، وقال ان اسرائيل "تقترب جدا جدا وبخطوات عملاقة من الانتخابات".

وشدد زوهار في المقابلة على تمسك حزبه الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتمرير ميزانية لعام واحد والتي يعارضها "ازرق ابيض" ورئيسه بيني غانتس والتي تشكل مركز الخلاف بين الجانبين، لانها برأي الليكود بحسب زوهار افضل للاقتصاد مطالبا الشريك "ازرق ابيض" عدم الانجرار وراء معايير غانتس، مؤكدا ان "موافقة ازرق ابيض على ميزانية لعام واحد هي التي ستحمي الحكومة ولن تجر البلاد الى انتخابات جديدة".

وشدد زوهار على ان "اعتبارات نتنياهو في هذه الازمة هي اقتصادية بحته وهو لا يريد انتخابات جديدة، انما يريد ائتلاف حكومي مستقر مع ميزانية لعام واحد لان هذا الامر جيد للاقتصاد الاسرائيلي".

وفي تعليقه حول المهلة التي منحها غانتس لليكود انه في حال لم يتم التصويت على الميزانية لعامين كما يريد فان حزبه سيصوت لصالح مشروع القانون الذي يمنع رئيس حكومة ضده لائحة اتهام من مزاولته مهامه، وأكد ان تمرير القانون "يعني بصورة قاطعة اننا امام معركة انتخابية".

وقال زوهار انه يرى ان "البلاد تقترب جدا جدا وبخطوات عملاقة من انتخابات" وهو يأمل ان يحدث تغيير في موقف "ازرق ابيض" وان يوافقوا على الميزانية السنوية لعام واحد، والتي ستساهم باستقرار اقتصاد البلاد ومنع انتخابات جديدة.

#ميكي زوهار #الليكود #الائتلاف الحكومي #غانتس #ازمة الميزانية #الانتخابات الاسرائيلية

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