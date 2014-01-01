الرئيس يهنئ نظيره الروسي بتسجيل أول لقاح مضاد لكورونا

رام الله /سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بتوصل العلماء في المختبرات الروسية إلى انتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد اجتيازه جميع الاختبارات بفاعلية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس بوتين، "ونحن إذ نهنئكم يا فخامة الرئيس ومن خلالكم نثمن عالياً جهود العلماء والمختبرات الروسية وحكومتكم الموقرة على هذا السبق العلمي الفريد".

وتابع "نتمنى لكم ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من النجاحات، متطلعين إلى توجيهاتكم النبيلة بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون دولة فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".

وتمنى الرئيس لنظيره الروسي موفور الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه الصديق دوام الرخاء والازدهار.