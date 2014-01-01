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بعد تفاقم إصابته.. غانتس سيخضع لسلسلة فحوصات طبية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تفاقم إصابته.. غانتس سيخضع لسلسلة فحوصات طبية


القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن يخضع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم لسلسلة من الفحوصات الطبية، نتيجة تفاقم إصابته في الخدمة العسكرية.
 
وأوضح بيان صادر عن وزارة الجيش، أن غانتس سيخضع هذا المساء لإجراءات طبية في مستشفى شيبا في "تل هشومير"، لمعالجة مضاعفات إصابة قديمة تعرض لها في ظهره أثناء خدمته في لواء المظليين.
 
وبحسب البيان، فإن حالة غانتس ساءت في الأشهر الأخيرة نتيجة الإصابة التي تعرض لها لسنوات عديدة من خدمته العسكرية كقائد في لواء المظليين. 
 
وأشار البيان إلى أنه في نهاية الاختبارات، سيتم تحديد ما إذا كان غانتس سيُطلب منه الخضوع لعملية جراحية.

#غانتس #الجيش الاسرائيلي #‫فحوصات طبية

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