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الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و345 حالة تعافٍ في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (182)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (12)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (7)، محافظة القدس (161)، بينها 53 إصابات في الضواحي، وقطاع غزة (3).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (13)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (39)، محافظة أريحا والأغوار (29)، محافظة الخليل (46)، محافظة طوباس (3)، مدينة القدس (209).

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 21 مريضا في العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن 3 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في يطا بمحافظة الخليل، وبيت فجار بمحافظة بيت لحم، وعبوين بمحافظة رام الله والبيرة.

#فيروس كورونا #فلسطين #اصابات

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