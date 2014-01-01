تنمية القدس والخليل تستهدفان الأسر المحجورة بطرود غذائية في المحافظتين

القدس المحتلة / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس عددا من الطرود الغذائية للأسر في منطقة قرى شمال غرب القدس استكمالا لخطة المديرية في مساندة ودعم الاسر المحجورة والأسر المسجلة على قوائم الوزارة في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال مدير المديرية عامر أبو مقدم "أن هذه الطرود تأتي ضمن التدخلات العاجلة لمساندة وتعزيز صمود واغاثة الاسر في ظل جائحة كورونا ."

وأضاف أبو مقدم أن المديرية تواصل العمل وبشكل حثيث لتوفير احتياجات الأسر المحجورة والقضايا الاجتماعية وفق الامكانيات المتاحة، واعطاء الاولوية للمناطق التي تعاني من حجر صحي، وتعمل مع كافة شركائها لتوفير ذلك .

ووزعت مديرية التنمية في محافظة الخليل عددا من السلات الغذائية الخضار والفواكه في بلدة الظاهرية للأسر الففيرة والمحجورة جراء تفشي فيروس كورونا، اضافة لتوزيع نحو 60 حقيبة مدرسية على طلبة العائلات الفقيرة والمهمشة بالبلدة وذلك لمساعدة العائلات مع افتتاح العام الدراسي.

وقال مسؤول مكتب حلحول الفرعي التابع لمديرية التنمية عرفات الشوامرة "الحملة مستمرة مع جمعية ثمرة الخير ، وتأتي باطار تدخلات الوزارة المتواصلة مع العائلات الفقيرة،وفق امكانيات المديرية وبالتعاون مع الشركاء. " من جانبها أوضحت مرشدة الظاهرية آمنه بطاط ، أن توزيع الحقائب المدرسية وسلات الخضار هو استكمالا للحملة التي تقوم بها المديرية مع جمعية ثمرة خير التي تستهدف كافة مناطق المحافظة .

مثمنة تعاون الجمعية ممثلة بمديرتها بسمة العويوي وفريق المتطوعين.