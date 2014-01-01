  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

المكسيك تحقق في إخصاء دب اقترب من زوار حديقة حيوانات

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكسيك تحقق في إخصاء دب اقترب من زوار حديقة حيوانات


وكالات / سما /

أعلنت السلطات المكسيكية فتح تحقيق في شأن إخصاء دب أسود أمسك به بعد اقترابه كثيرا من متنزهات في حديقة حيوانات في ولاية نويفو ليون (شمال) لدرجة أن إحداهن التقطت صورة سيلفي مع الحيوان.

وتشرف النيابة العامة الفدرالية المكلفة حماية البيئة على التحقيق، وقد طلبت الأخيرة معاينة تقارير تبرر عملية الإخصاء التي تعرض لها الحيوان البالغ وزنه 96 كيلوغراما، وهو من الجنس الأكثر شيوعا في أميركا الشمالية وصولا إلى شمال المكسيك،

وقد ظهر هذا الدب الأسودأخيرا في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترب كثيرا من متنزهة في حديقة نويفو ليون نجحت في التقاط صورة معه.

وبيّن تسجيل مصور آخر الدب مقتربا من امرأة أخرى في مكان قريب. وفي الحالتين، لم يظهر الحيوان سلوكا عدائيا.

وبعد الإمساك به الأسبوع الماضي خلال نومه أمام منزل في منطقة سان بدرو غارزا، نُقل الحيوان إلى كلية الطب البيطري في جامعة نويفو ليون المستقلة لإخضاعه لفحوص روتينية.

وأشار بيان نشرته النيابة العامة إلى أن مختبر الحيوانات البرية التابع للجامعة اعتبر لدى فحص الحيوان أن إخصاءه "كان لزاماً بالنظر إلى سلوكه العشوائي"، وهو "عاد إلى المنطقة الحضرية ليقتات من النفايات".

وحصلت عملية الإخصاء بإذن من مسؤول رفيع في النيابة العامة الفدرالية المكلفة حماية البيئة كان يسعى للحد من خطر تصادم الحيوان مع أتراب له وتفادي حصول تكاثر بين جنسين فرعيين.

بعدها أعيد إطلاق الدب في ولاية شيواوا الواقعة أيضا في شمال المكسيك.

#المكسيك #الحيوانات #الدب

الأكثر قراءة اليوم

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

"رسائل نارية خشنة" بين غزة وتل أبيب تهدد بعودة التوتر وإنهاء الهدوء على الحدود

داخلية غزة تحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري.. وتوجه رسالة للمواطنين

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

أهالي طريف وعائلة الشيخ تُصدران بياناً بشأن مقتل ابنهم "خليل" قبل أيام

الأخبار الرئيسية

غانتس

نتنياهو وغانتس يهددان: سنرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات من قطاع غزة

i

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..

موسكو: بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل