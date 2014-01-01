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اتهامات قضائية لرجلين هددا جمعا بالمنشار الكهربائي عند شاطئ كندي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات قضائية لرجلين هددا جمعا بالمنشار الكهربائي عند شاطئ كندي


وكالات / سما /

وجه القضاء الكندي اتهامات لرجلين صوّرهما شهود وهما يهددان أشخاصا بمنشارين كهربائيين عند شاطئ في تورنتو، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكان الرجلان قد شاركا في عراك وقع صباح الأحد عند شاطئ تشيري في منطقة صناعية سابقة في المدينة الكبرى الواقعة في مقاطعة أونتاريو.

وبعد تعرضهما لإصابة، غادر الرجلان المكان ثم عادا سريعا عاريي الصدر، وكان كل منهما يحمل منشارا كهربائيا في وضعية تشغيل، وأطلقا تهديدات لجمع صغير تفرق أعضاؤه سريعا، بحسب صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تبدو على الرجلين آثار جروح، وفق شهود. وهما لم يتسببا بإصابة أحد خلال الحادثة، على ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

وبعدما أوقفتهما الشرطة سريعا، مثل الرجلان الاثنين أمام محكمة في المدينة حيث جرى إبلاغهما بالتهم الموجهة إليهما والتي لم يكشف عنها.

#كندا #شاطئ #المنشار الكهربائي

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