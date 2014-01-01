  1. الرئيسية
  2. الصحة

ممارسة الرياضة في المنزل سر ضمان نجاح العلاج الطبيعي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممارسة الرياضة في المنزل سر ضمان نجاح العلاج الطبيعي


وكالات / سما /

ممارسة الرياضة بمفردك في المنزل أمر ضروري لكي يؤتي العلاج الطبيعي نتائجه المطلوبة.

يقول أخصائي العلاج الطبيعي أوته ميرتس إن ممارسة الرياضة هي دوما مفيدة تقريبا. ويمكن للمرضى أن يطلبوا إرشادات حول كيفية القيام بالتمارين التي ينصحهم المعالج بممارستها في المنزل.

ممارسة الرياضة بالتوازي مع العلاج الطبيعي أمر مهم في حال كان المريض يريد الاستفادة على المدى الطويل. يقول ميرتس إنها ليست وظيفة أخصائي العلاج الطبيعي فحسب، فمن الجيد أن يقدم المريض مساهمة فعالة في شفائه.

تساعد مثل هذه التمارين المنتظمة على تقوية عضلات المريض وتحسين حركته. ويفضل أن تصبح هذه التمارين الجديدة جزءا من حياة الناس اليومية. ويقول ميرتس الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الألمانية للعلاج الطبيعي (زد في كيه): "من واقع خبرتي، فإن ذلك يزيد من احتمالية ممارسة المريض للرياضة".

ومن أمثلة التغيير في العادات، يمكن أن يقوم شخص يشتكى من إجهاد في العضلات بعد الجلوس في المكتب طوال اليوم، بالتأكد من التحرك خلال استراحة الغداء أو زيادة مقدار التمارين للتعويض.

يتعين على المريض التحدث مع أخصائي العلاج الطبيعي عن أفضل التمارين التي يمكن ممارستها في المنزل. ويقول ميرتس إن المعالج يمكنه مراقبة التمارين وتعديلها إذا لزم الأمر، مضيفا أنها عملية مستمرة.

ويضيف أنها تحدث فارقا كبيرا في حال فهم المريض مدى أهمية التمارين . وبالنسبة لأطباء العلاج الطبيعي، هذا يعني الكثير من العمل التوضيحي وتكييف التمارين حسب احتياجات المريض. ويجب على المريض ألا يخاف من طرح الكثير من الأسئلة، خصوصا إذا لم يكن متأكدا من شيئ معين.

#الرياضة #المنزل #العلاج الطبيعي #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

"رسائل نارية خشنة" بين غزة وتل أبيب تهدد بعودة التوتر وإنهاء الهدوء على الحدود

داخلية غزة تحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري.. وتوجه رسالة للمواطنين

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

غانتس

نتنياهو وغانتس يهددان: سنرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات من قطاع غزة

i

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..

موسكو: بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم