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الحرائق تشتعل قي غلاف غزة وبالون متفجر يسقط قرب الخليل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرائق تشتعل قي غلاف غزة وبالون متفجر يسقط قرب الخليل


القدس المحتلة / سما /

اعلنت مواقع عبرية سقوط بالون أطلق من غزة على بعد 70 كم بين الخليل وعراد.

واندلعت حرائق صباح اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في مستوطنات غلاف قطاع غزة، جراء سقوط بالونات حارقة.

وأوضحت القناة 7 العبرية أن الحرائق اندلعت في مساحات زراعية في كيبوتس إيرز وفي منطقة أور هانر نتيجة سقوط بالونات حارقة وتعمل وحدات الإطفاء على إخمادها.

يشار إلى أن أكثر من 30 حريقا نشبت بالغلاف أمس بفعل إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة، وعلى إثرها قررت إسرائيل اليوم إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويأتي التصعيد على حدود قطاع غزة بعد تنصل إسرائيل من تفاهمات التهدئة المبرمة مع قطاع غزة، وعدم توفير تحسينات للوضع الإنساني والاقتصادي وتشديد القيود على القطاع.

#غزة #البالونات الحارقة #اسرائيل

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