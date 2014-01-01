  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الاحتلال

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خيمتين سكنيتين في قرية الفخيت، وخربة مغاير العبيد، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الفخيت، وهدمت خيمة سكنية يقطنها المواطن جميل محمود رباع العمور برفقة عائلته المكونة من 4 أفراد، واستولت عليها، عقب تخريب السياج والأسلاك الشائكة المحيطة بأرض المواطن رائد محمد سالم العمور في القرية ذاتها.

وأفادت الوكالة الرسمية ،  بأن الاحتلال اقتحم خربة مغاير العبيد، وهدم خيمة المواطن صلاح شحادة سلامة مخامرة التي يقطنها وعائلته، واستولى عليها.

وناشد المواطنون بمسافر يطا، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.

#الاحتلال #مسافر يطا

الأكثر قراءة اليوم

نجل شارون : لهذا السبب كان قرار الانسحاب من غزة عام 2005

الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

"رسائل نارية خشنة" بين غزة وتل أبيب تهدد بعودة التوتر وإنهاء الهدوء على الحدود

داخلية غزة تحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري.. وتوجه رسالة للمواطنين

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

أهالي طريف وعائلة الشيخ تُصدران بياناً بشأن مقتل ابنهم "خليل" قبل أيام

الأخبار الرئيسية

غانتس

نتنياهو وغانتس يهددان: سنرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات من قطاع غزة

i

بالفيديو: جنود من غولاني يروون تفاصيل مثيرة وجديدة عن جحيم الشجاعية في حرب 2014

موقع عبري: حماس وإسرائيل تبادلتا رسائل عبر الوسطاء ولهذا السبب تطلق الحركة البالونات ..

موسكو: بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

الفصائل بغزة تهدد .. قناة عبرية : حماس تكشف عن سبب تأخير صفقة التبادل