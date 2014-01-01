الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الاحتلال

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خيمتين سكنيتين في قرية الفخيت، وخربة مغاير العبيد، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور ، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الفخيت، وهدمت خيمة سكنية يقطنها المواطن جميل محمود رباع العمور برفقة عائلته المكونة من 4 أفراد، واستولت عليها، عقب تخريب السياج والأسلاك الشائكة المحيطة بأرض المواطن رائد محمد سالم العمور في القرية ذاتها.

وأفادت الوكالة الرسمية ، بأن الاحتلال اقتحم خربة مغاير العبيد، وهدم خيمة المواطن صلاح شحادة سلامة مخامرة التي يقطنها وعائلته، واستولى عليها.

وناشد المواطنون بمسافر يطا، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.