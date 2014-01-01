الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم بركسات لتربية الأغنام والمواشي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وبين مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة العربدية شمال البلدة وقامت بإخطار بركس بالهدم يعود للمواطن فؤاد العروج، على أن يقوم بالهدم بنفسه، والا سيقومون بذلك وعلى نفقته الخاصة، وسيتم ملاحقته قانونيا.

كما هددت قوات الاحتلال عددا من المزارعين في منطقة العربدية، بعدم الدخول الى أراضيهم واستصلاحها، عرف من بينهم المواطن حسن الصباح الذي تم استدعاؤه لمقابلة المخابرات في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".