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لاعبان جديدان ينضمان لصفوف بطل الأولى

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبان جديدان ينضمان لصفوف بطل الأولى


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية, عن تعاقد التفاح مع لاعبين جديدين, استعدادا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وأكدت التقارير, أن التفاح "بطل الأولى" في الموسم الأخير, ضم الثنائي محمد المشوخي من القادسية, ومحمد أبو عرمانة من شباب رفح على سبيل الإعارة.

ويأمل التفاح أن يشكّل الثنائي إضافة جيدة للفريق, تمهيدا لتقديم عروض قوية في دوري الممتازة خلال الموسم الجديد.

يشار إلى أن التفاح سبق له ضم بلال النمنم, والمعتز القططي, وحسن جودة, وجدد عقود فادي عوض الله, ومحمد الدالي, وخميس حمودة.

#الممتازة #التفاح

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