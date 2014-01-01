تحديد موعد رجوع أبو يوسف لقطاع غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد وصول المدافع جلال أبو يوسف لاعب نادي هلال القدس سابقا, لقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن أبو يوسف سيصل قطاع غزة غدا الثلاثاء, مع الإعلان عن فتح معبر رفح البري جنوب القطاع من جديد.

وتواجد اللاعب الغزي عدة شهور في الإمارات, بعدما رفض الاحتلال (الإسرائيلي) دخوله الضفة مجددا برفقة فريق هلال القدس, عقب مشاركته ضد الجيش السوري (0-1) في فبراير الماضي بالعاصمة الأردنية "عمان", لحساب كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان أبو يوسف قد تلقى عدة عروضا جادة من أندية قطاع غزة مؤخرا, لكن دون تحديد وجهته الجديدة حتى الآن.

يشار إلى أن أبو يوسف غادر القطاع نحو الضفة المحتلة قبل حوالي 5 سنوات, للانضمام لصفوف شباب الأمعري, قبل أن يدافع عن ألوان هلال القدس في الموسم الأخير.