"خدمات الشاطئ" يخطف لاعبا من وسط "الحوانين"

غزة / سما /

أعلن نادي خدمات الشاطئ عن ضم لاعب الوسط أسامة أبو قرشين إلى صفوفه, استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وأكد "البحرية", أن أبو قرشين سيدافع عن صفوف الفريق مدة موسم واحد, عقب رحيله عن بيت حانون الرياضي مؤخرا.

وقدّم لاعب الوسط مستوى قويا مع "الحوانين" في الموسم الأخير, ليؤكد رجوعه إلى الملاعب بقوة, بعد سلسلة من الإصابات أجبرته عن الابتعاد فترة طويلة.

يشار إلى أن أبو قرشين لعب مع خدمات الشاطئ قبل عدة مواسم, وسبق له الظهور مع خدمات رفح, وشباب رفح, والقادسية, وخدمات خانيونس, وأهلي النصيرات.