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غزة: فيلم "الكوفية" تعبير عن الهوية الجمعية الفلسطينية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فيلم "الكوفية" تعبير عن الهوية الجمعية الفلسطينية


غزة / سما/


نظمت جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية عرضاً لفيلم "الكوفية" للمخرجة الفلسطينية أفنان القطراوي، يتحدث الفيلم عن صديقتان من غزة لديهن هواية التصوير ويشتركن في مسابقة للافلام ويحد الانقسام من قدرتهن على صناعة أفلامهن بسبب عدم قدرتهن على العمل والتنقل بأمان. ويأتي هذا الفيلم ضمن شروع "يلاّ نشوف فيلم!" هو مشروع شراكة ثقافية -مجتمعية تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" وجمعية "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي."
وقد أبدى المشاركون والمشاركات من الحضور إعجابهم بفكرة الفيلم، والتي تعبر عن الواقع الأيلم الذين يعيشه سكان قطاع غزة والمجتمع الفلسطيني عامة من أثر الانقسام، حيث اثر الانقسام سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والجمالية، وقضى على أحلام الشباب الفلسطيني. كما تشويه وشرزمة الهوية الفلسطينية، والثقافة الجمعية التي تمثلها الكوفية الفلسطينية.
في جانب آخر، تحدث المشاركون عن أثر المعاناة اليومية والظروف المعيشية الصعبة على عدم رؤية الجوانب الجمالية في القطاع، كما هو الحال تجاه الأماكن الأثرية ، حيث الكثير من الأمان الثرية في قطاع غزة بحاجة إلى اليارة والتعرف عليها عن قرب.
 

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