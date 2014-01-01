محدث: الاحتلال يهدم عددًا من الشقق السكنية في رأس العامود بسلوان

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، 4 شقق سكنية في حي واد قدوم برأس العامود في سلوان تعود ملكيتها لكل من نادر ووائل وعلاء الطحان.

وقال المواطن نادر الطحان، إن سلطات الاحتلال فاجأت العائلة صباح اليوم، من خلال إحضار آليات ثقيلة وقامت بعملية هدم منظمة لوحدتين سكنيتين تضم الأولى بيتًا واحدًا والثانية ثلاث شقق سكنية.

وأضاف الطحان، أن العائلة قدمت العديد من الاستئنافات على قرارات الهدم التي وصلت للعائلة دون أن تنجح جهود المحامين بوقف القرار الظالم، مشيرًا إلى أن العائلة تخشى من عملية هدم لشقة خامسة، حيث تواصل آليات الاحتلال عملية الهدم حتى هذه اللحظة.

يذكر أن بلدية الاحتلال مدعومة بقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود أغلقت محيط حي واد قدوم منذ ساعات الصباح الباكر، وباشرت بعملية الهدم في إطار سياستها التي تستهدف بيوت المقدسيين وتجعلهم دون مأوى بحجج تتعلق بالبناء غير المرخص، علمًا بأنها تحصل على مبالغ كبيرة من المواطنين بدل غرامات ومخالفات، وفي نهاية المطاف تلجأ للهدم ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الإنسانية.

وقامت سلطات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي فقط، بهدم أكثر من ثماني منشآت سكنية في مدينة القدس.